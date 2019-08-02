Hadi ipucu 2 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Kapadokya hangi ilimizdedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 2 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 2 AĞUSTOS CEVABI: NEVŞEHİR