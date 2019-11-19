Hadi ipucu 19 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Müşteri ve Erendiz hangi gezegenin eski isimleridir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 KASIM CEVABI: JÜPİTER