Hadi ipucu 17 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizelerinin devamı nasıldır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 EYLÜL CEVABI: UÇMAZ BİR DAHA

Telli telli telli şu telli turna

Sanma ki yaralı uçmaz bir daha

Takılmış kanadı göçmen buluta

Anlatır eski beni şimdiki bana

Sakın çıkma patika yollara

O dağlara, kırlara, o karlı ovaya

Yenik düşüyor her şey zamana

Biz büyüdük ve kirlendi dünya

Telli telli telli şu telli turna

Sanma ki yaralı uçmaz bir daha

Takılmış kanadı göçmen buluta

Döner gelir bir gün konar yurduna

Telli telli telli şu telli turna

Ne kalmış buralı göklerden başka

Ne kalır yarına bizden sonraya

Her şey binip gitmiş uçurtmalara

Sakın çıkma patika yollara

O dağlara, kırlara, o karlı ovaya

Yenik düşüyor her şey zamana

Biz büyüdük ve kirlendi dünya

Telli telli telli şu telli turna

Ne kalmış buralı göklerden başka

Ne kalır yarına bizden sonraya

Her şey binip gitmiş uçurtmalara...

Şiir: Murathan Mungan

Beste: Manos Loizos

Düzenleme: Yeni Türkü