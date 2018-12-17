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Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 21.30'daki Futbol Gecesi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Kasımpaşa’da top koşturan, gol krallığı yarışını önde götüren futbolcu kimdir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzeneleneceğini de duyurdu. Bu akşam ise saat 21.30'da sürpriz Futbol Gecesi düzenleniyor. İşte 17 Aralık Hadi ipucu sorusu.
HADİ İPUCU SORUSU - 17 ARALIK FUTBOL GECESİ
hadi bu akşam Futbol Gecesi’yle 21.30’da!
Bu akşam Futbol Gecesi’nde buluşuyoruz değil mi hadici? Cevabın evetse, bu akşamın ipucu senin için geliyor! Futbol liginde sezon içinde en çok gol atan futbolcuya “gol kralı” unvanı veriliyor. Peki bu sezon Kasımpaşa’da top koşturan, krallık yarışını önde götüren futbolcunun adını biliyor musun?
HADİ İPUCU CEVABI: MBAYE DIAGNE
DIAGNE KİMDİR?
Mbaye Diagne 28 Ekim 1991'de Dakar Senegal'de dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forvet olarak oynayan Diagne 10 numaralı formada ter döküyor. Diagne 2018 - 2018 sezonunun devre arasında Çinli takım Tianjin Teda'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne Spor Toto Süper Lig 2018 - 2019 sezonunda toplam 18 gol atarak gol krallığına adaylığını koydu.
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