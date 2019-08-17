Hadi ipucu 17 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bugünkü ipucumuz çelikten daha güçlü ancak tüy kadar hafif bir zırhtan geliyor. ’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği, ismini yapıldığı metalden alan zırhın adı nedir biliyor muyuz hadiciler?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Ağustos sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU 17 AĞUSTOS

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise;

Hadi ipucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 17 AĞUSTOS: MİTHRİL

Mithril, J.R.R. Tolkien evreninde kurgusal madde. Sadece Khazad-Dum'da bulunan bir çeşit metal. Elf lisanında "gri ışık, gri parıltı" anlamına gelir. İnceltilerek işlendiğinde gücünden ve dayanıklılığından hiçbir şey kaybetmemesi en büyük özelliğidir. Hafif ve son derece sağlamdır.