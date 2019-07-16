Hadi ipucu 16 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bugünkü ipucumuz Yeryüzü Doktorları'ndan geliyor sevgili hadiciler. İyilik Sağlık sloganıyla yola çıkan Yeryüzü Doktorları, dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, muayene ve tedavi gibi hizmetler sunmaktadır.Peki sizce Yeryüzü Doktorları’nın faaliyet alanı hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyurusu ise:

Mini Hadi ipucu bu öğlen saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 16 TEMMUZ CEVABI: SAĞLIK

Yeryüzü Doktorları, sağlık alanına odaklanmış insani yardım kuruluşudur. Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlıyorlar.

Yeryüzü Doktorları, insanlık dramının yaşandığı Suriye, Yemen, Filistin ve Orta Afrika gibi acil afet bölgelerinin yardımına koşuyor, ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar.