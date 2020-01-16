Hadi ipucu 16 Ocak sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Resim ve Heykel Müzesi nerededir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Ocak sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 OCAK CEVABI: DOLMABAHÇE SARAYI