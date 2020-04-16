Hadi ipucu 16 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Ben 10" çizgi dizisindeki başkarakterin tam adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN 2020

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN CEVABI: BENJAMIN KIRBY TENNYSON