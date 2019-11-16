Hadi ipucu 16 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Ay Lav Yu, Hükümet Kadın filmlerinin senarist ve yönetmeni kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 KASIM CEVABI: SERMİYAN MİDYAT