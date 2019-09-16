Hadi ipucu 16 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Güvenli alışveriş sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangi simge bulunur? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL CEVABI: ASMA KİLİT