Hadi ipucu 16 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Evliya Çelebi'nin ünlü "Seyahatname" eseri kaç ciltten oluşur? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL CEVABI: SEYAHATNAME "10 CİLTTEN" OLUŞUR