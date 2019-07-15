Hadi ipucu 15 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bugünkü ipucumuz internet üzerinden satın aldığımız ürünler ile ilgili sevgili hadiciler. Bu ürünleri güvenle teslim alabileceğimiz İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere bir isim veriliyor. Peki siz, kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz bu yerlere ne ad veriliyor biliyor musunuz?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 15 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi ipucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 15 TEMMUZ CEVABI: TESLİMAT NOKTASI

Teslimat noktaları, Hepsiburada’dan satın aldığınız ürünleri güvenle teslim alabileceğiniz İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslerdir.