Hadi ipucu sorusu bugün, Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot'tan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 15 Ocak Hadi ipucu sorusu "Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar..

HADİ İPUCU SORUSU 15 OCAK 12.30

hadi bugün 12.30’da!

İpucu çözmekten bir nevi kendileri de artık birer dedektif olan hadicilere, kolay bir soru geliyor! Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI: BELÇİKALI

HERCULE POIROT KİMDİR?

Hercule Poirot, Agatha Christie tarafından yaratılan, kurgusal, Belçikalı dedektif karakterdir. Miss Marple ile birlikte, Christie'nin en ünlü ve uzun süreli karakteridir ki 33 romanda ve 54 kısa öyküde boy göstermiştir.

Poirot ekranlara, filmler ve diziler için, Albert Finney, Peter Ustinov, Ian Holm, Tony Randall, Alfred Molina ve en ünlüsü, David Suchet gibi çeşitli aktörler tarafından aktarılmıştır.

Aynı zamanda, Poirot W.Mason'un hayali dedektifine de büyük bir benzerlik taşır. Müfettiş Hanaoud ilk olarak 1910'da "At the Villa Rose"da yani ilk Poirot romanından 6 sene önce ortaya çıkmıştır.

Christie'nin Poirot'su Belçikalı'ydı. Yukarıda bahsedilen örneklerin aksine, Poirot karakterinin oluşumu 1916'daki ilk dedektif kitabının bir ürünüydü. (İlk kitabı 1920'de basılmasına rağmen). Poirot'nun Belçikalı olması sadece Belçika'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi değil, aynı zamanda, Christie bu kitabı yazdığında, Belçikalı'lara sempati duymanın vatanseverliğin bir ifadesi olarak düşünülmesi bakımından ilginçtir. Çünkü Alman'ların Belçika'yı işgali, ülkesi için Birinci DünyaSavaşı'nda savaş nedeni olmuştur.

Popülaritesi Poirot ile ilk tanıştığımız roman The Mysterious Affair at Styles (Ölüm Sessiz Geldi-Styles'daki Esrarengiz Cinayet) 1920'de ve son romanı Curtain (Ve Perde İndi...) 1975'dedir. Poirot tarihte kendisine ölüm ilanı verilen tek kurgusal kahramandır. NewYorkTimes'da "Hercule Poirot is Dead; Famed Belgian Detective" ("Hercule Poirot Öldü; Meşhur Belçikalı Dedektif") denilmiştir.

Poirot, düzen hastası ve tutkunuydu. Birçok vakayı da bu tutkusu sayesinde çözmüştür. Bunun yanında Poirot, birçok vakada Arthur Hastings, Başmüfettiş Japp, Albay Race, Ariadne Oliver ve Başkomiser Battle ile birlikte çalışmıştır.

Christie onu 1930'da 'çekilmez biri' olarak tanımladı ve 1960'daysa onu 'nefret uyandıran, gösterişli, can sıkıcı ve ben merkezci olarak resmetmiştir. Fakat halk Poirot'yu sevdi ve Christie onu öldürmeyi reddetti, ki bunu halkın sevdiği şeyi üretmenin kendi görevi olduğunu iddia ederek yaptı. Ve halkın sevdiği şey Poirot'ydu.