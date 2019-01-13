Hadi ipucu 13 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi GNC özel gecesi ipucu olarak Formula 1 pilotu işaret edildi. Hadi ipucu 13 Ocak sorusu ise; "Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?"

HADİ İPUCU SORUSU 13 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000

Hadi ipucu sorusu: Formula 1 yarışlarını sever misin hadici? Eğer seviyorsan ve takip ediyorsan bu ipucu tam sana göre. Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kim biliyor musun?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: SEBASTIAN VETTEL

Sebastian Vettel (3 Temmuz, 1987; Heppenheim, Hesse, Almanya) Alman Formula 1 pilotu. Scuderia Ferrari takımı ile sözleşme imzalamıştır.

2006 Türkiye Grand Prix haftasonunda, Cuma günkü antrenman seansında, 19 yaş 53 günlükken, piste Sauber takımının üçüncü pilotu olarak piste çıkan Vettel, Formula 1 tarihinin en genç pilotu unvanını kazanmıştır.17 Haziran 2007 tarihinde koşulan Birleşik Devletler Grand Prix'inde, "bir Formula 1 yarışında start alan en genç 6. pilot" unvanını kazanmakla kalmamış, aynı yarışta "bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot" rekorunu da kırmıştır. 30 Eylül 2007 tarihindeki Çin Grand Prix'ine bir ara liderlik eden Vettel, bu yarışta da "bir Formula 1 yarışına liderlik eden en genç pilot" rekorunu kırmıştır. 2008 İtalya Grand Prix'inde "bir Formula 1 yarışında pol pozisyonunu kazanan en genç pilot" ve "bir Formula 1 yarışını kazanan en genç pilot" rekorlarını kıran Vettel, "farklı iki takımda yarış kazanan en genç pilot" rekoruna da sahiptir.

Vettel Abu Dabi Grand Prix'i sonunda 2010 yılında pilotlar şampiyonluğuna ulaşarak "F1 şampiyonu olan en genç pilot" unvanını Lewis Hamilton'ın elinden almış ve yeni bir rekorun sahibi olmuştur. Bir anlamda rekorların adamı olan Michael Schumacher'in izinden gittiğini göstermiştir. 2011 sezonunda 2011 Formula 1 sezonu'nu domine ederek bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etmiştir.