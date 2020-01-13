Hadi ipucu 13 Ocak sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 13 Ocak sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 13 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 13 OCAK CEVABI: ÇADIRCI, ÇADIR KURAN