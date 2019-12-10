Hadi ipucu 10 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Süzgeç olarak da adlandırılan organımız hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 10 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 10 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 10 ARALIK CEVABI: BÖBREK