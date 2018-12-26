Hadi yarışması uygulaması resmi Instagram hesabına bir süredir ulaşılamıyor. Kullanıcılar Hadi Instagram hesabına neden ulaşılamıyor diye merak ediyor. Hadi, 26 Aralık saat 21.30'da yayınlanan yarışmasının ardından, yaklaşık iki saattir sayfaya erişim bulunmuyor. Hadi'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bir gelişme olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

HADİ INSTAGRAM SAYFASI

HADİ NEDİR?

Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen Hadi yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.