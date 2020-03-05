Süper Lig'in 24. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyasporlu Hadebe hakkındaki karar açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Hadebe, 3 resmi maçtan men edildi. Hadebe, Konyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemeyecek.

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