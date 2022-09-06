Haddehane çatısından düşen iş insanı öldü

Karabük'te, demir çelik üretimi yapılan bir haddehanenin çatısından düşen iş insanı öldü - En Son Haberler

AA

Karabük'te, bir haddehanenin çatısından düşen iş insanı hayatını kaybetti.

Ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden Kaan Kalyoncu (40), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 metreden zemine düştü.

Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma sürüyor.