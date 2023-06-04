Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı Kocaeli'de hacze gelen avukat cinayetinde Yargıtay'dan karar! - Güncel haberler

Hacze gelen avukatı öldüren sanığın cezasıyla ilgili itiraza Yargıtay'dan karar!

Kocaeli'de haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı'ya verilen hapis cezasına ilişkin itiraz önce bölge mahkemesi, ardından Yargıtay tarafından reddedildi

Giriş: 04.06.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de hacze gelen avukat cinayetinde Yargıtay'dan karar! - Güncel haberler
DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 Mart 2021 günü Yavuz Yazıcı (52), evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı (27) çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.

Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava karar duruşması Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada son savunması alınan Yavuz Yazıcı, öldürme kastıyla ateş etmediğini, pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Sanık ve avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, Yavuz Yazıcı'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

2021 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen Yavuz Yazıcı'nın avukatları, cezanın fazla verildiği ve indirim uygulanmadığı gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) itiraz etti. BAM 1. Ceza Dairesi Yavuz Yazıcı'ya verilen cezada herhangi bir hafifletici neden bulunmadığı yönünde karar verdi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Arslan'ın kamu görevi yaparken öldürüldüğünü belirterek başvuruyu reddetti. Yargıtay kararının ardından Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmış oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kartepe'de bisikletlilere özel istasyonlar
Kartepe'de bisikletlilere özel istasyonlar
Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi hayata tutunamadı
Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi hayata tutunamadı
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.