Allianz Türkiye’nin sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağı doğrultusunda, startuplarla iş birliğini artırma hedefiyle hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı.
Hackquarters işbirliğinde 6 ay süren program ile, hem startupların girişimlerini hızlandırmak hem de sigorta sektörüne ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak hedefleniyor.
Yapılan açıklamaya göre, programa gelen 87 başvuru arasından B2Metric, Co-one, OtoKonfor, Diyetkolik ve Uservision olmak üzere 5 girişim seçilirken, program süresince girişimler yurtiçi ve yurtdışından toplam 750 bin dolarlık yatırım topladı.
200 BİN TL NAKİT DESTEĞİ
Programda kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ile dijital sağlık çözümleri alanlarında inovatif çözümleri olan girişimcilerle iş birliği yapıldığı da verilen bilgiler arasında.
Öte yandan, 6 ay süren HackZone Scale Up Accelerator ile startup’lara, Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman 49 mentor ve eğitmen tarafından toplam 88 saatlik mentorluk desteği verildi.
Girişimcilere ayrıca, Allianz’ın ağından faydalanma ve Allianz API’larına (Uygulama Ara Yüz Programları) erişim imkânı sunularak toplam 200 bin TL nakit destek sağlandı.
'EKOSİSTEMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Program hakkında bilgi veren Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "HackZone Scale Up Accelerator'da startuplara nakit fon desteği ile eğitim, mentorluk, uluslararası yatırım ağına ve Allianz’ın alanında uzman çalışma arkadaşlarımıza erişim imkanı sunduk. Ayrıca, programın bizim için en değerli kısmı olan startuplarla iş birliği fırsatını yakaladık. Bundan sonra da girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve startup iş birliklerine devam edeceğiz" diye konuştu.
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