HACILAR VE İNCESU BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kayseri Hacılar Belediye Başkanı yüzde 39.04 oy oranı ile Ak Parti adayı Bilal Özdoğan oldu, İncesu Belediye Başkanı ise yüzde 44.86 oy oranı ile Ak Parti adayı Mustafa İlmek oldu.

Kayseri'de açılan sandık sayısı yüzde 99.5'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, iki ismin de Belediye Başkanlığı resmileşmiş olacak.

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