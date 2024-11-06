Hacılar'da Ortaseki ormanlarına içme suyu hattı

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ortaseki ormanlarında, altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

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Dört mevsim farklı güzellikler sunan Ortaseki ormanlarının doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir alan olduğunu aktaran Özdoğan, "Ortaseki, gerek sonbahar gerekse yaz aylarında bambaşka bir doğa deneyimi sunuyor. Hacılar Belediyesi olarak bu eşsiz güzelliğin cazibesini artırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz" dedi.

Ortaseki ormanlarının yeni projelerle bölgenin turistik çekim merkezi haline geleceğini dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaseki karavan kamp alanı ve kilitli parke yolu projelerimizle doğa ve kamp tutkunlarına bir dizi yeni fırsat sunmayı amaçlıyoruz. Hem doğaseverler hem de kampçılar için Ortaseki'nin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda KASKİ tarafından 1200 metrelik içme suyu hattı çekiliyor. Bu çalışma sayesinde alana içme suyu ulaştırmış olacağız. KASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."