Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, restorasyonu tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılış törenine katıldı. Türbeyi gezen Ersoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılından beri Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine ev sahipliği yapıldığını, bu kapsamda ilçede ihtiyaç duyulan alanlarda restorasyon çalışması yürüttüklerini belirtti.
Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım ve onarım çalışmaları için 1 milyon 100 bin lira harcama yapıldığını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu: Geçen sene Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon, bakım ve onarımı gerçekleştirilerek ziyarete açılmıştı. Bu yıl da Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçilere açıyoruz. Burası çok eski bir yapı. Köklü sorunları vardı. Özellikle nem sorunu vardı. Drenajları baştan sona yenilendi. Bahçenin etrafına yeni bir drenaj alanı açıldı. Yapının bütün zemini kaldırılarak neme sebebiyet veren etkiler ortadan kaldırıldı. Onarım yapıldıktan sonra sıvası ve kalem işçilikleri yeniden gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla orijinaline uygun şekilde ziyarete açılıyor. Önümüzdeki yıl ise Atatürk Evi'nin bakım ve onarımı ile ilgili ihtiyaçları karşılayacağız ve çalışmaya başlayacağız.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli Müzesi yakınlarında yer alan, 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları 5 Temmuz 2021'de başlatılmıştı.
Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinin bozulan derzleri onarıldı, dış cephenin tamamı, kumlama tekniğiyle temizlendi. Çevresini saracak şekilde drenaj sistemi oluşturulan binanın pencereleri değiştirildi, kapılarının bakım onarımı yapıldı. Türbenin iç duvarlarındaki dökülmüş sıvalar tamamen kaldırılarak duvarları orijinal dokusuna kavuşturuldu, sağlıklaştırılan sıvalar üzerine kalem işleri bezendi.
Nem sorununun çözülmesi için türbenin zemin döşemesi olan ahşap düzenek kaldırılarak, yoğun nem içerisindeki toprak dolgu temizlendi. Mezar yapısının taşları düzenlenirken türbe, taş döşemeyle çevrelendi. Türbenin dışındaki derviş mezarlarının taşları ile bahçedeki taş çeşme yenilendi. Tadilat kapsamında, elektrik tesisatı yenilenerek, güvenlik kamera sistemi de konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!