Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Ankara'daki camilerde de sure okundu.

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