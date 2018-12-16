Hacettepe: 0 - Niğde Belediyespor: 0 (Maç sona erdi)

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup mücadelesinde Hacettepe, Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geldi.Hacettepe takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Burak Çapkınoğlu, Arda Kızıldağ, Rahmi Can Karadaş, Selim Okur, Mustafa Hüseyin Seyhan, Abdullah Balıkçı, Eren Bektaş, Suat Bolat, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş, Serdarcan EralpNiğde Belediyespor takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Eser Altın, Yusuf Arslan, Gökcan Gelmen, Alper Duruk, Taner Yılmaz, İzlem Balakkız, Olcay Turhan, Caner Aktaş, Mert Çakar, Fatih Aktay, Mehmet Gürkan ÖztürkKarşılaşmada gol sesi çıkmadı. Niğde Belediyespor oyuncusu Fatih Aktay ile Hacettepe oyuncuları Mustafa Hüseyin Seyhan, Çayan Poshoroğlu sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Hacettepe ekibinde Çayan Poshoroğlu ve Mustafa Hüseyin Seyhan oyundan çıktı, Muhammed Ali Barutcu ve Ali Eren Daşdemir yerine girdiİddaa'da 420 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.00 oran kazanmış oldu.Hacettepe son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik. Niğde Belediyespor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.