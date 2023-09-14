Hac ön kayıtları başladı, gözler son tarihte! 2023 hac ön kayıt son başvuru tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 hac ön kayıt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden başlatıldı. Henüz başvuruda bulunmamış hacı adayları hac ön kayıt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 hac ön kayıt son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
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Hacı adaylarının heyecanla beklediği hac ön başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte gözler son başvuru tarihine çevrildi. Peki, hac ön kayıtları ne zaman sona erecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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2024 HAC ÖN KAYITLARI BAŞLIYOR!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemlerinin 13 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
ALİ ERBAŞ HAC ÖN KAYITLARI SON TARİH
Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.
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HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK
Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
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HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.
"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.
*Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.