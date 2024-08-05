Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: