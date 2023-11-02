Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hac kurası yayınlanacak mı ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı 2024 hac kura sonucu sorgulama ekranı!

        Hac kurası hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı hac kura takip ekranı

        13 Eylül tarihi itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 15 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan hacı adayları, hac kuralarının hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Hac kurası yayınlanacak mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hac kura canlı takip ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 15 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan hacı adayları için başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Peki, "Hac kurası yayınlanacak mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          HAC KURALARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları 2 Kasım saat 21:00'de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

          Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Habertürk Anasayfa