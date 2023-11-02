Hac kurası hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı hac kura takip ekranı
13 Eylül tarihi itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 15 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan hacı adayları, hac kuralarının hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Hac kurası yayınlanacak mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...
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Hac kura canlı takip ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 15 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan hacı adayları için başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Peki, "Hac kurası yayınlanacak mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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HAC KURALARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları 2 Kasım saat 21:00'de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.
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HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.
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