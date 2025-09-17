Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor. Peki Hac kurası ne zaman, ön kayıt işlemi nasıl yapılır?
- 1
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi. Peki Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?
- 2
HAC ÖN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR MU?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.
Daha önceki yıllarda hac kaydı bulunanlar e-Devlet aracılığıyla kayıt yenileme yapması gerekiyor. Kayıtlar otomatik yenilenmiyor.
- 3
HAC DURUM SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
HAC KAYIT YENİLEME VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
HAC KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Hac kura çekimi ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncel gelişmeler yer alacaktır.
-