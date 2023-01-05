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Hac kuraları CANLI YAYIN | Diyanet 2023 Hac kuraları sonuç sorgulama ve takip ekranı

Hac kuraları çekiliyor! Diyanet 2023 Hac kurası takip ve sorgulama ekranı

Hac kuraları 2023 yılında hac farizasını yerine getirecek hacı adaylarının belirlenmesi için bugün Diyanet İşleri Balkanlığı tarafından çekiliyor. 2023 hac kuraları canlı yayın kanalı ve "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta?" çekilecek sorusunun cevabı konuyla iligli en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 Hac kuraları canlı yayın takip ve sonuç sorgulama ekranları..

Giriş: 05.01.2023 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta?" ve "Hac kuraları canlı yayını hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hac kuraları bugün başlayıp ay sonuna kadar sürecek. Kura sonuçlarına göre 2023 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları belli olacak. Peki, hav kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Hac kuraları canlı yayın ekranı ve hac kuraları sonuç sorgulama ekranı...

     

  • HAC KURALARI CANLI YAYIN KANALI

    Hac kuraları bugün çekiliyor. Kuralar 26 Ocak'a kadar sürdürülecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalından nken naklen izlenebilecek.

    HAC KURASI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023? 

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

     

    Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

    Fuat Oktay, ''9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.” dedi.

     

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

     

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

     Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

     

    Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin bu sene de otomatik yapılması bekleniyor.

     

    Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabiliyor.

     

  • HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

    Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden bilgi alınabilecek.

     

    Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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