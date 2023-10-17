Diyanet İşleri Başkanı hac kurası için tarih verdi! 2024 hac kurası ne zaman çekilecek?
Diyanet ile hac kura tarihleri, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 13 Eylül'de başlayan hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de bitmesi gereken ön başvuru tarihi uzatıldı. Hac müracatlarının devam ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuraları için tarih verdi. İşte Diyanet ile 2024 hac kurası tarihi...
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Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıtlarını 13 Eylül günü itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapmaya başladı. 11 Ekim'de bitmesi beklenen hac kayıtları 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kurası tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Diyanet ile 2024 hac kurası tarihine ilişkin detaylar...
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2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
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HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.
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HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.
"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 TL'lik hac ön kayıt ücretini yatıracak.
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İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.
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