İslam'ın beş temel ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen Müslümanlar hac kura çekimi tarihini araştırıyor. İslam dininde oldukça büyük bir öneme sahip olan hac ibadeti için Kabe'ye gidecek olanlar "Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile hac kura tarihini açıkladı. İşte 2024 hac kura çekiliş tarihi...