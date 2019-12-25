Müslümanlar tarafından şu sıralar Hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hac kuraları çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Durumu iyi olan her Müslümana farz olan ve ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet işleri başkanlığı açıklamada bulundu. İşte detaylar.

Ön kayıt ücretleri ne kadar?

Hacca gitmek için ön kayıt yaptıranlar 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında yapmıştır.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

Hac ön kayıt başvurusu için istenilen ücret 25 TL'dir. Daha sonra başvurusunu iptal etmek isteyen kişiler ücretlerini geri talep edemeyecektir.

Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet hac kuraları çekimini ne zaman yapacak?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir. Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441); Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.