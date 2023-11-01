Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2023 Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek?

İslam dininin farzlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler ön kayıtlarını tamamladılar. Diyanet tarafından yapılan açıklamayla kura takvimi belli oldu. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi www.hac.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. İşte, konuya dair güncel bilgiler...