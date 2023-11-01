Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2024 Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek?
Hac kura sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Dini vecibesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ön kayıtlarını 11 Ekim'e kadar tamamladı. Kayıtların sona ermesinin ardından sıra Hac kura çekimine geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı kuralarının ne zaman çekileceğini açıkladı. İşte, 2024 hac kura sonuçları isim listesi öğrenme ekranı ile ilgili bilgiler...
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İslam dininin farzlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler ön kayıtlarını tamamladılar. Diyanet tarafından yapılan açıklamayla kura takvimi belli oldu. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi www.hac.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI!
13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.
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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları 2 Kasım saat 21:00'de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.
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HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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