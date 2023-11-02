2024 Hac kura sonuçları açıklandı! Hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Büyük bir merakla beklenen 2024 Hac kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte, kutsal topraklara gitmek için kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 hacı adayı arasından kesin kayıt hakkı kazanan isimler belli oldu. Hacı adayları, 2024 hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama işlemini saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Hac kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi sonuçları da belli oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen hac kura sonuçlarında kesin kayıt hakkı kazanan isimlerden bazılarına ve hac kurası sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Hac kura sonuçları sorgulama... 2 milyondan fazla hacı adayı tarafından takip edilen 2024 hac kura sonuçları belli oldu. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan 2024 hac kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. 2024 Hac kurası, canlı yayında il il ve Türkiye geneli olmak üzere çekildi. Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların yanı hac kura sonuçları yedek isim listesi de belli oldu. Bununla beraber, 2024 hac kura sonuçları tam isim listesi sorgulama ekranı, 2 Kasım 2023 Perşembe akşamı saat 21.00'den itibaren e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte, hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve diğer detayları...
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HAC KURALARI ÇEKİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.
Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.
İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.
Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.
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HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!
Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'de hacı adaylarının erişimine açıldı.
HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.
Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."
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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında, kazanan isimlerden bazıları şu şekilde...
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