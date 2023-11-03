Hac kura sonuç listesi belli oldu: Diyanet 2024 Hac kura sonuçları ve isim listesi
Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan kura çekilişi sonrası hacı adayları tarafından heyecan içerisinde araştırılıyor. Ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 hacı adayı arasından kura sonuçlarına göre 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura çekilişi sonrası ön başvuruda bulunan hacı adayları "2024 Hac kursa sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 Hac kuralar sonuç ve isim listesi...
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Hac kura sonuçları ve isim listesi... Bu yıl ve geçen yıllarla birlikte toplamda ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 hacı adayının heyecanla beklediği 2024 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter hzurunda çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan 2024 hac kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. 2024 Hac kurası, canlı yayında gerçekleşti. Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 Perşembe akşamı saat 21.00'de açıklandı. Sonuçlar TC Kimlik numarası ile e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 Hac kuralar sonuç sorgulama ekranı...
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HAC KURALARI ÇEKİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.
Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.
İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.
Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.
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HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!
Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'de hacı adaylarının erişimine açıldı.
HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.
Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."
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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında, kazanan isimlerden bazıları şu şekilde...
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