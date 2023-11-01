Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından hac kura çekimi tarihleri gündeme geldi. 13 Eylül'de başlayan hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac kura tarihi için açıklama geldi. İşte 2024 hac kura tarihleri ile konuyla ilgili son açıklamalar...
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında gözler kura takvimine çevrildi. 2024 yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...
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HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI
13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.
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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları 2 Kasım saat 21:00'de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.
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HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.