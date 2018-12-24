Hac kuraları ne zaman çekilecek? sorusu 2019 yılında hac ibadetini kutsal topraklarda yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 14 Aralık'ta sona ermişti. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı Hac Organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya geldi. Görüşmede, 2019 yılı hac organizasyonunun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı. Peki 2019 hac kura çekilişi ne zaman yapılacak?

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2019

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

KESİN KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazananlar, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

2019 YILI HAC PROTOKOLÜ İMZALANDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı Hac Organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tahir Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede hac veya umre ibadetini eda etmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacı adaylarına 2018 yılında sunulan hizmetlere, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, 2019 yılı hac organizasyonunun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmede 2018 hac organizasyonunun başarılı bir şekilde eda edilmesinden dolayı Tahir Benten’e teşekkür etti. Bakan Benten ise, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu ifade ederek Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2019 yılı Hac Protokolü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten tarafından imzalandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Traşcı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı yer aldı.