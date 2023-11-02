Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."