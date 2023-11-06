Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HAC KAYIT EKRANI E-DEVLET! 2024 Hac kesin kayıt nasıl ve nereden yapılır? Hac kesin kayıt tarihleri...

        Hac kesin kayıt nasıl ve nereden yapılır? 2024 hac kesin kayıt tarihleri

        Hac kesin kayıt tarihleri ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce hacı adayının heyecanla beklediği güne dair en çok; hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor, hac kesin kaydı nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hac kesin kayıtları bugün başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan hac kesin kayıt tarihlerinin yanı sıra; söz konusu kayıtların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin bilgileri de bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce hacı adayının merakla araştırdığı konu hakkında detaylar...

        • 2

          2024 HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ BAŞLADI!

          Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kesin kayıt işlemlerinin 6-24 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Ayrıca Erbaş, Hac kesin kayıtlarının Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabileceğini belirtti.

        • 3

          DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

          Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

        • 4

          Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

          "Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."

        • 5

          ADIM ADIM HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

          1- Uçmak istediğiniz "Havalimanı" ve hac ücreti "Ödeme Şekli"ni seçiniz.

          2- Açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın "Konaklama ve Oda Tipi"ne ait bilgileri seçiniz. Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır.

          3- Ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ederek "Kaydet" butonuna tıklayınız.

          Son olarak yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. Yanlış bilgiler varsa "Güncelleme" butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar "Kaydet" butonuna basarak hac kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

          HAC KESİN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Habertürk Anasayfa