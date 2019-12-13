2020 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında 25 TL önkayıt ücreti yatırmış olması gerekiyor. 2019 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından otomatik yenileniyor. İşte Hac kayıtları ile ilgili tüm detaylar...

HAC KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1- 2020 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları (11 Kasım- Saat: 00:01 - 13 Aralık 2019 - Saat: 23:59 ) tarihleri arasında alınacaktır.

2- “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

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3- Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 5 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

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5- Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olanlar, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapmaları gerekmektedir.

6- Hacca götürülmek istenilen 0 - 12 yaş aralığındaki çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir. Çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.

7- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

8- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

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9- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru birşekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler; kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, kayıtsüresi içerisinde e-Devletsistemi üzerinden veya ilgili müftülüklerden bilgilerini düzelttirebileceklerdir.

10- Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve kayıt süresi bitiminden sonra konaklama türü değişikliğine izin verilmeyeceği için hacı adayları; aşağıda belirtilen hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve tahmini hac seyahat sürelerini de dikkate alarak mutlaka işaretleyeceklerdir.

11- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde (11 Kasım - 13 Aralık 2019) müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir

HAC KURASI VE KESİN KAYITLAR NE ZAMAN? 2020

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441); Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.