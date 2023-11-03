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        Haberler Gündem Hac fiyatları 2024: Hac ücreti ne kadar ve kişi başı kaç TL?

        2024 hac ücretleri: Hac fiyatları ne kadar?

        Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2 milyon 473 bin 65 hacı adayı tarafından yakından takip edilen kura çekiminin ardından, 2024 hac ücretleri gündemdeki yerini aldı. 6 Kasım tarihinde başlayacak kesin kayıtların ardından hac vazifesi için geri sayım başlayacak. İşte 2024 güncel kişi başı hac fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 22:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:51
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        • 1

          2024 yılı hac ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç kesin kayıtların alınmasıyla devam edecek. Hac kura sonuçları isim listesinin açıklanmasının ardından gözler hac ücretlerine çevrildi. Peki, "Hac ücreti ne kadar, kişi başı kaç TL?" İşte 2024 yılı hac ücretlerine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          HAC KURALARI ÇEKİLDİ

          Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

          Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

          Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

        • 3

          İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

          Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.

        • 4

          2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Bu senenin hac fiyatları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek. Ancak hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        • 5

          Geçtiğimiz 2023 senesinde ise ortalama hac fiyatları şu şekildeydi;

          2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

          3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

          4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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