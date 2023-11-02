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        Haberler Gündem HAC FİYATLARI 2024 | Diyanet hac fiyatları ne kadar, kaç dolar?

        Hac fiyatları belli oldu mu? 2024 hac fiyatları ne kadar?

        Hac fiyatları gündemdeki yerini aldı. Kayıtlarını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları 2 Kasım'da çekildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hacı adayları "2024 hac fiyatları belli oldu mu, ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2, 3, 4 kişilik odaların hac fiyatları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:13
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        • 1

          Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 Perşembe günü 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden paylaşılıyor. Kura sürecinin sona ermesiyle ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar Hac fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki, 2024 hac fiyatları belli oldu mu, ne kadar? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

        • 2

          HAC KURALARI ÇEKİLDİ

          Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

          Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

          Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

        • 3

          İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

          Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.

        • 4

          2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Bu senenin hac fiyatları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek. Ancak hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        • 5

          Geçtiğimiz 2023 senesinde ise ortalama hac fiyatları şu şekildeydi;

          2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

          3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

          4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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