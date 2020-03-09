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Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildi - ŞIRNAK



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-Çorbaların hazırlanması- Başkan Medeni Tatar'ın şoförlere ikramı- Medeni Tatar'ın açıklamadı- Genel görüntüler

Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildiŞIRNAK (AA) - Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.Başverimli Belde Belediyesince hazırlanan 2 bin 500 kişilik çorba Tır Parkında sürücülere dağıtıldı.Belediye başkanı Medeni Tatar sınır kapısının bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığını belirterek, "Burada bekleyen sürücü arkadaşlarımızın aileleri burada değil. İmkanlarımız ölçüsünde onlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.