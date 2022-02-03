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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Türkiye'yi sarsan cinayetlerden biri olan Necip Hablemitoğlu suikastıyla bağlantılı olarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgulanma işlemi sürüyor. Bozkır'ın gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi

03.02.2022 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
Hablemitoğlu zanlısına ek gözaltı
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DHA

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedildi.
Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

GÖZALTI SÜRESİ TEKRAR UZATILDI

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sorgulanan Bozkır'ın gözaltı süresi, geçen pazar günü 4 gün uzatıldı. Tekrar ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Bozkır'ın, ek gözaltı süresinin de bugün dolması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı süresinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu. Bozkır, sağlık kontrolünün ardından tarafından Ankara Adliyesi'nde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. 'Örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' ile suçlananan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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