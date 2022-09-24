Habertürk’ün mutlu günü

Haberturk.com ekonomi servisi editörlerinden Selim Karahan, bugün gerçekleştirilen nikah töreniyle iletişim sektöründe çalışan Ayşe Ekin Gündüz ile dünyaevine girdi.

Kadıköy Evlendirme Dairesi'ndeki nikah törenine çiftin aileleri, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz.