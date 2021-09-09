Haberturk.com'da bebek sevinci

Haberturk.com'un kıdemli editörü Ahmet Küçük ve eşi Özge Küçük, bugün doğan bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldı. Özel bir hastanede dünyaya gelen Doruk Aras bebek, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Haberturk.com olarak Küçük ailesinin mutluluğunu paylaşıyor, Doruk Aras bebeğe sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.