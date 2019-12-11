11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hospital Manager Dergisi ve Sağlık Gönüllüleri Türkiye’nin düzenlediği Başarılı Sağlık Yöneticileri ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin, sağlığın gelişimine katkıda bulunan kişilerin ödüllendirildiği törenin 13'üncüsü İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde 10 Aralık tarihinde düzenlendi.
Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında, Haberturk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır 'Sağlık Bilinci Oluşturmaya En Fazla Katkı Sağlayan Haberci 'Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Gazeteci Asuman Uğur'un sunduğu ödül töreninde, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri ve Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri sahiplerini buldu.
ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞÖYLE:
Sağlık Gönüllüleri Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Başarılı Çalışmalar ile Habertürk Sağlık Editörü Demet Demirkır Basın Özel Ödülü
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Başarılı “Sarı Bisiklet Projesi” ile ETİ “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü
* “#KorkusuzKadınlar Projesi” ile GE Sağlık Jüri Özel Ödülü GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Colin
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Başarılı Çalışmalar ile Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü
* “Pembe Rota Projesi” ile Pembe İzler Derneği Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü
* “Şeker Okul Projesi” ile Kadıköy Belediyesi Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü
* “Yetiş Doktor Projesi” ile Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü
* “Kansersiz Yaşam Senin Elinde Projesi” ile Liv Hospital Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Gönüllü Katkılar Nedeniyle Monik İpekel Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkı Sağlayan Kişi Ödülü
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Gönüllü Katkılar Nedeniyle Prof. Dr. Türker Kılıç Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkı Sağlayan Kişi Ödülü
* Sağlık Alanında Yapmış Oldukları Gönüllü Katkılar Nedeniyle Deniz Yılmaz Atakay Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkı Sağlayan Kişi Ödülü
* Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkıları Nedeniyle Dr. Ercan Varlıbaş
* Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkıları Nedeniyle Dr. Cenk Tezcan
* Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkıları Nedeniyle Bekir Metin
13'üncüsü düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Gazeteci Asuman Uğur yaptı
Başarılı Sağlık Yöneticileri Ödülleri
* Yılın en başarılı “Sağlık Yöneticisi Kategorisi”nde bu yıl ödüle hak kazanan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin
* Yılın En Başarılı Kamu Sağlık Yöneticisi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz
* Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi Ödülü Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
* Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Lideri Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Demir
* Yılın En Başarılı Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü Zeynep Kamil Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Dr. Yeliz Doğan
* Jüri Özel Ödülü Mesude Erşan
* Sağlık Yönetiminde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Meri İstiroti
Ödül jürisi
Sağlık Gönüllüleri Türkiye, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri jürisi:
Prof. Dr. Haluk Gürgen
Prof. Dr Barış Diren
Sibel Güneş
Semra Baysan
Asuman Uğur
Oğuz Engiz
Yılın Başarılı Sağlık Yöneticileri Ödülleri Jürisi:
Yaşar Yıldırım
Prof. Dr. Melih Bulut
Prof. Dr. Barış Diren
Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Bülent Kiymir
Meri İstiroti
Oğuz Engiz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!